12-летняя девочка утонула в водоеме Харькова (дополнено)
Фото: УПП в Харьковской области
12-летняя девочка купалась на Петренковском водохранилище, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
ЧП произошло около 17:45 в Немышлянском районе – на Петренковском водохранилище 12-летняя девочка отплыла примерно на 15 метров от берега и внезапно исчезла под водой.
Предварительно, девочка вместе с подругой пошла купаться. По словам свидетеля, ребенок оступился и ушел на глубину, отметили в Нацполиции.
Девочку пытались спасти отдыхающие, но не смогли ее найти.
К месту приехали водолазы, которые обнаружили тело ребенка и подняли его на поверхность.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водолазы, ГСЧС в Харьковской области, петренковское водохранилище, утонула, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 20:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летняя девочка купалась на Петренковском водохранилище, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".