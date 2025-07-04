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12-летняя девочка утонула в водоеме Харькова (дополнено)

Происшествия 20:41   04.07.2025
Оксана Якушко
12-летняя девочка утонула в водоеме Харькова (дополнено) Фото: УПП в Харьковской области

12-летняя девочка купалась на Петренковском водохранилище, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

ЧП произошло около 17:45 в Немышлянском районе – на Петренковском водохранилище 12-летняя девочка отплыла примерно на 15 метров от берега и внезапно исчезла под водой.

Предварительно, девочка вместе с подругой пошла купаться. По словам свидетеля, ребенок оступился и ушел на глубину, отметили в Нацполиции.

Девочку пытались спасти отдыхающие, но не смогли ее найти.

К месту приехали водолазы, которые обнаружили тело ребенка и подняли его на поверхность.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 20:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летняя девочка купалась на Петренковском водохранилище, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".