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Полицейские ходят по пляжам Харькова: какова цель рейдов (фото)

Общество 20:45   11.06.2025
Елена Нагорная
Полицейские ходят по пляжам Харькова: какова цель рейдов (фото) Фото: УПП в Харьковской области

Инспекторы патрульной полиции совместно со спасателями побывали на пляжах Харькова.

Как информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, цель рейдов — напомнить отдыхающим основные правила поведения на воде в теплое время года.

«Отдельно мы обратили внимание на тему выявления подозрительных предметов. Патрульные напомнили алгоритм действий в случае их обнаружения, призвали не прикасаться к таким предметам, а сразу сообщать о них на линии 101, 102 или 112», — отметили копы.

Пляж в Харькове
Фото: УПП в Харьковской области
Рейд патрульных по пляжам Харькова
Фото: УПП в Харьковской области
Рейд патрульных по пляжам Харькова
Фото: УПП в Харьковской области
Рейд патрульных по пляжам Харькова
Фото: УПП в Харьковской области

В течение минувшей недели, как сообщал 9 июня начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, на водоемах региона погибли четыре человека.

Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа.

16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето. Согласно публикации Безлюдовского сельсовета, купание и массовый отдых на водоемах Харьковщины летом 2025 года запрещены. Это касается Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Купянского, Лозовского и Чугуевского районов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2025 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы патрульной полиции совместно со спасателями побывали на пляжах Харькова.".