Атака БпЛА на Харьков в воскресенье: как помогали копы раненому (видео)

В воскресенье, 28 июня, враг атаковал Харьков беспилотниками. В управлении патрульной полиции в Харьковской области показали первые минуты после одного удара. В результате попадания мужчина получил осколочные ранения.

«Патрульные прибыли на место происшествия сразу после взрыва. Несмотря на угрозу повторной атаки беспилотников, инспекторы оперативно оказали пострадавшему домедицинскую помощь: перевязали травмированную конечность и передали его медикам. В дальнейшем мы организовали беспрепятственный проезд спецтехники», – рассказали правоохранители.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, день «прилетов» вражеских БпЛА был в Харькове 28 июня. Около 08:30 в многоэтажный жилой дом в Киевском районе попал дрон – 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Еще один дрон нанес удар по Шевченковскому району около 11:40. На этом удары БпЛА не прекратились. В течение дня попадания фиксировали в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах.