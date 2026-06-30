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Атака БпЛА на Харьков в воскресенье: как помогали копы раненому (видео)

Происшествия 14:52   30.06.2026
Виктория Яковенко
Атака БпЛА на Харьков в воскресенье: как помогали копы раненому (видео) Скриншот

В воскресенье, 28 июня, враг атаковал Харьков беспилотниками. В управлении патрульной полиции в Харьковской области показали первые минуты после одного удара. В результате попадания мужчина получил осколочные ранения.

«Патрульные прибыли на место происшествия сразу после взрыва. Несмотря на угрозу повторной атаки беспилотников, инспекторы оперативно оказали пострадавшему домедицинскую помощь: перевязали травмированную конечность и передали его медикам. В дальнейшем мы организовали беспрепятственный проезд спецтехники», – рассказали правоохранители.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, день «прилетов» вражеских БпЛА был в Харькове 28 июня. Около 08:30 в многоэтажный жилой дом в Киевском районе попал дрон – 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Еще один дрон нанес удар по Шевченковскому району около 11:40. На этом удары БпЛА не прекратились. В течение дня попадания фиксировали в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 14:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 28 июня, враг атаковал Харьков беспилотниками. В управлении патрульной полиции в Харьковской области показали первые минуты после одного удара.".