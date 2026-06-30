Атака БпЛА на Харків у неділю: як допомагали копи пораненому (відео)

У неділю, 28 червня, ворог атакував Харків безпілотниками. В управлінні патрульної поліції в Харківській області показали перші хвилини після одного з ударів. Унаслідок влучання чоловік зазнав осколкових поранень.

«Патрульні прибули на місце події одразу після вибуху. Попри загрозу повторної атаки безпілотників, інспектори оперативно надали потерпілому домедичну допомогу: перев’язали травмовану кінцівку та передали його медикам. Надалі ми організували безперешкодний проїзд спецтехніки», – розповіли правоохоронці.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, день «прильотів» ворожих БпЛА був у Харкові 28 червня. Близько 08:30 у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі влучив дрон – 59-річна жінка перенесла гостру стресову реакцію. Ще один дрон завдав удару по Шевченківському району близько 11:40. На цьому удари БпЛА не припинилися. Впродовж дня влучання фіксували в Київському, Шевченківському та Холодногірському районах.