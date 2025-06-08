На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему
На Безлюдовке запретили массовый отдых и купание на период действия военного положения, сообщает Безлюдовский сельсовет.
В сельсовете состоялось заседание местной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
«На заседании решили, учитывая рекомендации и решения Государственной, региональной и районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС «на период действия военного положения продолжить запреты использования водных объектов Безлюдовской территориальной громады Харьковского района Харьковской области на протяжении летнего периода для купания, массового отдыха населения, плавания на малых, спортивных судах и водных мотоциклах в течение летнего периода 2025 года», — говорится в сообщении.
Купание и массовый отдых населения на водоемах Харьковской области летом 2025 года запрещен. Это касается большинства районов, включая Харьковский, Богодуховский, Изюмский, Купянский, Лозовский и Чугуевский.
Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето.
В 2024 году городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС запрещала купаться в водоемах Харькова с целью недопущения несчастных случаев. В 2023 году ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области признавало пригодными для купания платные пляжи на Нагоровском озере.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: безлюдовка, купание, озеро, отдых, пляж, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 13:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Безлюдовке запретили массовый отдых и купание на период действия военного положения, сообщает Безлюдовский сельсовет.".