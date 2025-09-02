Купальний сезон у Харкові завершено: скількох відпочивальників врятували

Купальний сезон, який тривав у Харкові з 1 червня до 31 серпня, завершився. За цей час міська водно-рятувальна служба врятувала 116 людей, зокрема 46 дітей.

Медичну допомогу на місці надали 139 відпочивальникам, у 16 ​​випадках викликали “швидку”. Три людини загинули, один із випадків стався за межами зони обслуговування постів. Загалом з початку року на водоймах загинули вісім відпочивальників, повідомляє пресслужба міськради.

Начальниця КУ «Спеціалізована водно-рятувальна служба міста Харкова» Ангеліна Никифорова зазначила, що отримані результати свідчать про значне навантаження на муніципальних рятувальників.

«Проте статистика має й тривожні сигнали: навіть за постійного чергування та готовності до оперативного реагування трагічних випадків уникнути не вдалося. Це ще раз підкреслює важливість дотримання правил безпечної поведінки на воді. Закликаю всіх мешканців та гостей Харкова бути відповідальними, обережними й не залишати дітей без нагляду біля водойм», – наголосила вона.

Нагадаємо, 30 квітня виконком Харківської міськради ухвалив рішення, що рятувальні пости працюватимуть на п’яти водоймах з 1 червня по 31 серпня. 16 травня Регіональна комісія з питань ТЕБ ​​та НС рекомендувала місцевим комісіям продовжити заборону на купання у водоймах Харківської області на все літо. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, купання і відпочинок на пляжах Харкова та області офіційно заборонені.