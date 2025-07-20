Трьох потопаючих дістали з води муніципальні рятувальники в Харкові у вихідні

Трьох відпочивальників врятували на водоймах Харкова цими вихідними, 19 та 20 липня, фахівці міської водно-рятувальної служби.

Двоє громадян потонули у Журавлівському гідропарку, ще один – у Петренківській водоймі, повідомили у департаменті надзвичайних ситуацій міської ради.

Харків’ян закликають бути відповідальними на воді та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року виконком Харківської міськради ухвалив рішення, що рятувальні пости працюватимуть на п’яти водоймах протягом усього літа – з 1 червня по 31 серпня. 16 травня Регіональна комісія з питань ТЕБ ​​та НС рекомендувала місцевим комісіям продовжити заборону на купання у водоймах Харківської області на все літо. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, купання і відпочинок на пляжах Харкова та області офіційно заборонені.

Також нагадаємо, 19 липня рятувальники ДСНС виїжджали на виклик за вилученням тіла загиблого чоловіка з річки Харків на вулиці Нескорених.