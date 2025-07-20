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Трьох потопаючих дістали з води муніципальні рятувальники в Харкові у вихідні

Суспільство 19:15   20.07.2025
Олена Нагорна
Трьох потопаючих дістали з води муніципальні рятувальники в Харкові у вихідні Фото: Харківська міськрада

Трьох відпочивальників врятували на водоймах Харкова цими вихідними, 19 та 20 липня, фахівці міської водно-рятувальної служби.

Двоє громадян потонули у Журавлівському гідропарку, ще один – у Петренківській водоймі, повідомили у департаменті надзвичайних ситуацій міської ради.

Харків’ян закликають бути відповідальними на воді та дотримуватись правил безпеки.

Фахівці міської водно-рятувальної служби
Фото: Харківська міськрада
Фахівці міської водно-рятувальної служби
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 30 квітня 2025 року виконком Харківської міськради ухвалив рішення, що рятувальні пости працюватимуть на п’яти водоймах протягом усього літа – з 1 червня по 31 серпня. 16 травня Регіональна комісія з питань ТЕБ ​​та НС рекомендувала місцевим комісіям продовжити заборону на купання у водоймах Харківської області на все літо. За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, купання і відпочинок на пляжах Харкова та області офіційно заборонені.

Також нагадаємо, 19 липня рятувальники ДСНС виїжджали на виклик за вилученням тіла загиблого чоловіка з річки Харків на вулиці Нескорених.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Трьох потопаючих дістали з води муніципальні рятувальники в Харкові у вихідні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трьох відпочивальників врятували на водоймах Харкова цими вихідними, 19 та 20 липня, фахівці міської водно-рятувальної служби.".