Троих утопающих достали из воды муниципальные спасатели в Харькове в выходные

Трех отдыхающих спасли на водоемах Харькова в эти выходные, 19 и 20 июля, специалисты городской водно-спасательной службы.

Двое граждан тонули в Журавлевском гидропарке, еще один — на Петренковском водоеме, сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций городского совета.

Харьковчан призывают быть ответственными на воде и соблюдать правила безопасности.

Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, купание и отдых на пляжах Харькова и области официально запрещены.

Также напомним, 19 июля спасатели ГСЧС выезжали на вызов по изъятию тела погибшего мужчины из реки Харьков на улице Непокоренных.