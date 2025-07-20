Троих утопающих достали из воды муниципальные спасатели в Харькове в выходные
Трех отдыхающих спасли на водоемах Харькова в эти выходные, 19 и 20 июля, специалисты городской водно-спасательной службы.
Двое граждан тонули в Журавлевском гидропарке, еще один — на Петренковском водоеме, сообщили в департаменте чрезвычайных ситуаций городского совета.
Харьковчан призывают быть ответственными на воде и соблюдать правила безопасности.
Напомним, 30 апреля 2025 года исполком Харьковского горсовета принял решение, что спасательные посты будут работать на пяти водоемах в течение всего лета — с 1 июня по 31 августа. 16 мая Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала местным комиссиям продлить запрет на купание в водоемах Харьковской области на все лето. По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, купание и отдых на пляжах Харькова и области официально запрещены.
Также напомним, 19 июля спасатели ГСЧС выезжали на вызов по изъятию тела погибшего мужчины из реки Харьков на улице Непокоренных.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоемы, новости Харькова, пляжи, спасатели, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трех отдыхающих спасли на водоемах Харькова в эти выходные, 19 и 20 июля, специалисты городской водно-спасательной службы.".