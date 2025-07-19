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Из реки в Харькове достали тело мужчины – ГСЧС

Происшествия 17:39   19.07.2025
Виктория Яковенко
Из реки в Харькове достали тело мужчины – ГСЧС

19 июля спасатели изъяли тело утопленника из реки Харьков на улице Нескоренных.

«К сожалению, эта трагедия еще одно напоминание об опасности, которую скрывают водоемы. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели в который раз призвали жителей быть максимально осторожными во время отдыха у воды.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 17:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля спасатели изъяли тело утопленника из реки Харьков на улице Нескоренных.".