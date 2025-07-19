Из реки в Харькове достали тело мужчины – ГСЧС

19 июля спасатели изъяли тело утопленника из реки Харьков на улице Нескоренных.

«К сожалению, эта трагедия еще одно напоминание об опасности, которую скрывают водоемы. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели в который раз призвали жителей быть максимально осторожными во время отдыха у воды.