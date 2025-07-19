Из реки в Харькове достали тело мужчины – ГСЧС
19 июля спасатели изъяли тело утопленника из реки Харьков на улице Нескоренных.
«К сожалению, эта трагедия еще одно напоминание об опасности, которую скрывают водоемы. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели в который раз призвали жителей быть максимально осторожными во время отдыха у воды.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, тело, утопленник;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 17:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июля спасатели изъяли тело утопленника из реки Харьков на улице Нескоренных.".