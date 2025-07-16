Полицейские пришли на пляж в Харькове: о чем предупреждали отдыхающих
В этом году на водоемах Харьковской области уже погибли пятеро детей. Полицейские проводят профилактические рейды.
Подробности сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«16 июля ювенальные полицейские Харьковского районного управления полиции №1 совместно с представителем ГСЧС провели профилактические рейды в местах массового отдыха у водоема. В ходе патрулирования пляжа правоохранители провели профилактические беседы с родителями и детьми, объясняя правила поведения у воды», — сообщили в ГУНП.
Кроме того, что полицейские убеждали отдыхающих быть осторожными, они еще и задокументировали на месте факты употребления несовершеннолетними алкоголя.
«С подростками проведены дополнительные беседы по особой опасности и запрету употребления алкогольных напитков несовершеннолетними, особенно во время отдыха у водоема», — дополнили в отделе коммуникации.
Всем харьковским пляжникам напомнили, что заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Также нельзя оставлять детей без присмотра — даже там, где мелко. Не рекомендуют нырять в незнакомых местах, так как под водой могут оказаться камни и глубокие ямы.
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Напомним, в понедельник, 14 июля, на Журавлевке утонул восьмилетний мальчик. Полиция установила: ребенок отдыхал в гидропарке с мамой и ее двумя знакомыми. Компания совместно каталась на водной горке. Впоследствии взрослые решили сменить место отдыха, а ребенка оставили без присмотра. Когда мать заметила, что сын исчез из виду, на берегу удалось найти только надувную подушку, с которой тот плавал. Тело ребенка обнаружили на следующий день водолазы ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, новости Харькова, пляж, полиция, утонули;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 21:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году на водоемах Харьковской области уже погибли пятеро детей. Полицейские проводят профилактические рейды".