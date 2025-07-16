Поліціянти прийшли на пляж у Харкові: про що попереджали відпочивальників

Цього року на водоймах Харківської області вже загинуло п’ятеро дітей. Поліціянти проводять профілактичні рейди.

Подробиці повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“16 липня ювенальні поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 спільно із представником ДСНС провели профілактичні рейди в місцях масового відпочинку біля водойми. Під час патрулювання пляжу правоохоронці провели профілактичні бесіди з батьками та дітьми, пояснюючи правила поведінки біля води”, – повідомили у ГУНП.

Крім того, що поліціянти переконували відпочивальників бути обережними, вони ще й задокументували на місці факти вживання неповнолітніми алкоголю.

“З підлітками проведені додаткові бесіди щодо особливої небезпеки та категоричної заборони вживання алкогольних напоїв неповнолітніми, особливо під час відпочинку біля водойми”, – додали у відділі комунікації.

Усім харківським пляжникам нагадали, що заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння не можна. Також не можна залишати дітей без нагляду – навіть там, де неглибоко. Не рекомендують пірнати в незнайомих місцях, оскільки під водою можуть виявитися каміння та глибокі ями.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, на Журавлівці втопився восьмирічний хлопчик. Поліція встановила: дитина відпочивала у гідропарку з мамою та її двома знайомими. Компанія спільно каталася на водяній гірці. Згодом дорослі вирішили змінити місце відпочинку, а дитину залишили без нагляду. Коли мати помітила, що син зник з поля зору, на березі вдалося знайти лише надувну подушку, з якою той плавав. Тіло дитини виявили наступного дня водолази ДСНС.