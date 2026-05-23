Мужчина утонул в реке Харьков: его личность устанавливают
23 мая спасатели извлекли тело погибшего из реки Харьков, сообщает ГСЧС.
Трагическое событие произошли на территории Журавл’вского гидропарка: утром обнаружили тело погибшего мужчины, для того, чтобы его вытащить из воды на берег, привлекли спасателей.
С помощью резиновой лодки чрезвычайники вытащили тело утопленника из водоема и передали правоохранителям.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
Как сообщала ранее МГ «Объектив», Ранее МГ «Объектив» сообщала, что начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.
Читайте также: Новости Харькова — главное 23 мая: трое погибших, 12 боев на фронте
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Журавлевский гидропарк, река Харьков, спасатели, утопленник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчина утонул в реке Харьков: его личность устанавливают», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 мая 2026 в 10:52;