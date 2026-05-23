Мужчина утонул в реке Харьков: его личность устанавливают

23 мая спасатели извлекли тело погибшего из реки Харьков, сообщает ГСЧС.

Трагическое событие произошли на территории Журавл’вского гидропарка: утром обнаружили тело погибшего мужчины, для того, чтобы его вытащить из воды на берег, привлекли спасателей.

С помощью резиновой лодки чрезвычайники вытащили тело утопленника из водоема и передали правоохранителям.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.