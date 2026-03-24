Землю возле Журавлевского гидропарка забрали у предприятия через суд

Общество 13:11   24.03.2026
Виктория Яковенко
В Харькове через суд вернули громаде землю стоимостью более 66 млн грн. По данным правоохранителей, ранее этот участок незаконно отдали в аренду.

Речь идет о земле коммунальной собственности, расположенной на переулке Шевченковском – возле Журавлевского гидропарка, уточнили в Харьковской областной прокуратуре. Ее площадь составляет около 2 га.

Следствие установило, что в ноябре 2024 года горсовет передал ООО в аренду этот участок для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

«Однако передача в аренду состоялась с нарушением требований законодательства: без проведения земельных торгов под предлогом того, что на участке якобы находится нежилое здание, которое находится в собственности арендатора. Площадь этой недвижимости – 53 кв. м, что в 275 раз меньше площади самой земли», — отметили правоохранители.

В 2017 году в Госреестре прав на это сооружение зарегистрировано право собственности на основании договора купли-продажи и регистрационного удостоверения КП «Харьковское БТИ» от 2002 года, добавили в прокуратуре.

«Однако действительно какие-либо здания на участке отсутствуют. Так, согласно спутниковым снимкам, объект на этой земле появился только в 2020 году. При осмотре установлено, что фактически он представляет собой сложенные один на один бетонные блоки в форме прямоугольника. Кроме того, согласно информации бюро технической инвентаризации, регистрационное удостоверение на указанное «сооружение» в 2002 году не выдавалось, а номер удостоверения принадлежит другому объекту по другому адресу. Это свидетельствует о самовольном строительстве», — подчеркнули правоохранители.

Поэтому они и подали в суд иск. Суд признал договор аренды недействительным, а ответчика обязали вернуть участок громаде с требованием привести его в подходящее для дальнейшего использования состояние.

