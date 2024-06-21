Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция
Девочка, которая утонула в Журавлевском гидропарке в Харькове 21 июня, пошла на речку с подругой без ведома родителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили, что девочка зашла глубоко в воду, несмотря на то, что не умела плавать. Одноклассница заметила, что подруга начала тонуть, и позвала на помощь.
Вместе с женщиной, отдыхавшей на пляже, они позвали спасателей, которые находились неподалеку. Из воды вытащили ребенка уже без сознания, реанимация не дала результата.
Сообщение о трагедии поступило в полицию в 18:22. Сведения внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».
Напомним, ранее в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в Журавлевском гидропарке в Харькове утонула 12-летняя девочка, которая купалась без присмотра взрослых.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: девочка, дитина, журавлевка, Журавлевский гидропарк, полиция, ребенок, утонула, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочка, которая утонула в Журавлевском гидропарке в Харькове 21 июня, пошла на речку с подругой без ведома родителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области ".