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Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция

Происшествия 21:59   21.06.2024
Елена Нагорная
Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция

Девочка, которая утонула в Журавлевском гидропарке в Харькове 21 июня, пошла на речку с подругой без ведома родителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что девочка зашла глубоко в воду, несмотря на то, что не умела плавать. Одноклассница заметила, что подруга начала тонуть, и позвала на помощь.

Вместе с женщиной, отдыхавшей на пляже, они позвали спасателей, которые находились неподалеку. Из воды вытащили ребенка уже без сознания, реанимация не дала результата.

Сообщение о трагедии поступило в полицию в 18:22. Сведения внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

Напомним, ранее в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в Журавлевском гидропарке в Харькове утонула 12-летняя девочка, которая купалась без присмотра взрослых.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочка, которая утонула в Журавлевском гидропарке в Харькове 21 июня, пошла на речку с подругой без ведома родителей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области ".