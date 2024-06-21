Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція
Дівчинка, яка потонула у Журавлівському гідропарку у Харкові 21 червня, пішла на пляж з подругою без відома батьків, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці встановили, що дівчинка зайшла глибоко у воду, попри те, що не вміла плавати. Однокласниця помітила, що подруга почала тонути, й покликала на допомогу.
Разом із жінкою, що відпочивала на пляжі, вони покликали рятувальників, які були неподалік. З води витягли вже непритомну дитину, реанімація не дала результату.
Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 18:22. Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ із приміткою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що у Журавлівському гідропарку у Харкові потонула 12-річна дівчинка, яка купалася без нагляду дорослих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: девочка, дитина, журавлевка, Журавлевский гидропарк, поліція, утонула, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 21:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинка, яка потонула у Журавлівському гідропарку у Харкові 21 червня, пішла на пляж з подругою без відома батьків, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".