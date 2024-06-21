Live
  • Пт 21.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція

Події 21:59   21.06.2024
Олена Нагорна
Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція

Дівчинка, яка потонула у Журавлівському гідропарку у Харкові 21 червня, пішла на пляж з подругою без відома батьків, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що дівчинка зайшла глибоко у воду, попри те, що не вміла плавати. Однокласниця помітила, що подруга почала тонути, й покликала на допомогу.

Разом із жінкою, що відпочивала на пляжі, вони покликали рятувальників, які були неподалік. З води витягли вже непритомну дитину, реанімація не дала результату.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 18:22. Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ із приміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що у Журавлівському гідропарку у Харкові потонула 12-річна дівчинка, яка купалася без нагляду дорослих.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція
Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція
21.06.2024, 21:59
Дрон РФ вдарив по машині Укрпошти у Вовчанській громаді: працівниця загинула
Дрон РФ вдарив по машині Укрпошти у Вовчанській громаді: працівниця загинула
21.06.2024, 21:24
Тепла і сонячна субота очікує на харків’ян: прогноз погоди на 22 червня
Тепла і сонячна субота очікує на харків’ян: прогноз погоди на 22 червня
21.06.2024, 21:01
Подробиці вбивства жителем Чугуївщини власних кошенят розповіли в поліції
Подробиці вбивства жителем Чугуївщини власних кошенят розповіли в поліції
21.06.2024, 19:33
Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові
Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові
21.06.2024, 20:06
П’ять боїв йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00
П’ять боїв йдуть на Куп’янському напрямку – Генштаб на 19:00
21.06.2024, 20:29

Новини за темою:

20:06
Купалася без нагляду: 12-річна дівчинка потонула на Журавлівці в Харкові
19:06
У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому
11:52
13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її
21:02
Чоловік, що ґвалтував 12-річну падчерку, отримав 15 років від суду Харкова
17:09
10-річну дівчинку, яка загубилася під Харковом, розшукали поліціянти

Ви читали новину: «Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 21:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинка, яка потонула у Журавлівському гідропарку у Харкові 21 червня, пішла на пляж з подругою без відома батьків, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".