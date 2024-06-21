Дівчинка, яка потонула в Харкові, пішла на пляж без відома батьків – поліція

Дівчинка, яка потонула у Журавлівському гідропарку у Харкові 21 червня, пішла на пляж з подругою без відома батьків, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що дівчинка зайшла глибоко у воду, попри те, що не вміла плавати. Однокласниця помітила, що подруга почала тонути, й покликала на допомогу.

Разом із жінкою, що відпочивала на пляжі, вони покликали рятувальників, які були неподалік. З води витягли вже непритомну дитину, реанімація не дала результату.

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції о 18:22. Відомості внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ із приміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, раніше в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що у Журавлівському гідропарку у Харкові потонула 12-річна дівчинка, яка купалася без нагляду дорослих.