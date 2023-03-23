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В гидропарке на Салтовке, который пострадал от обстрелов, садят сосны: Терехов

Общество 15:43   23.03.2023
Виктория Яковенко
В гидропарке на Салтовке, который пострадал от обстрелов, садят сосны: Терехов Фото: Харьковский городской совет

В Журавлевском гидропарке высадят более 20 тысяч деревьев. Терехов принял участие в высадке зеленых насаждений.

Как сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, многие зеленые зоны в городе пострадали из-за войны. Были прилеты и в лес в Журавлевском гидропарке. Рядом велись боевые действия, из-за чего часть поврежденных деревьев пришлось срубить.

«Это очень важно, потому что эта территория станет частью будущего «зеленого каркаса» города», — подчеркнул мэр.

Деревья планируют посадить и с другой стороны соснового бора. Эта территория является рекреационной зоной, поэтому строить жилые дома здесь не будут, отметил Терехов.

«Хочу поставить точку в желании некоторых бизнесменов построить что-нибудь на этой территории. Здесь будут только леса, зеленые насаждения, рекреационная зона. Таков мой ответ бизнеса. Для строительства домов у нас есть другие локации», – добавил Игорь Терехов.

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Фото: Харьковский городской совет
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Фото: Харьковский городской совет
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Фото: Харьковский городской совет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Журавлевском гидропарке высадят более 20 тысяч деревьев. Терехов принял участие в высадке зеленых насаждений.".