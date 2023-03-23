В гидропарке на Салтовке, который пострадал от обстрелов, садят сосны: Терехов
В Журавлевском гидропарке высадят более 20 тысяч деревьев. Терехов принял участие в высадке зеленых насаждений.
Как сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, многие зеленые зоны в городе пострадали из-за войны. Были прилеты и в лес в Журавлевском гидропарке. Рядом велись боевые действия, из-за чего часть поврежденных деревьев пришлось срубить.
«Это очень важно, потому что эта территория станет частью будущего «зеленого каркаса» города», — подчеркнул мэр.
Деревья планируют посадить и с другой стороны соснового бора. Эта территория является рекреационной зоной, поэтому строить жилые дома здесь не будут, отметил Терехов.
«Хочу поставить точку в желании некоторых бизнесменов построить что-нибудь на этой территории. Здесь будут только леса, зеленые насаждения, рекреационная зона. Таков мой ответ бизнеса. Для строительства домов у нас есть другие локации», – добавил Игорь Терехов.
Читайте также: Цветы в Харькове высадят, фишкой города всегда были яркие клумбы — Терехов
Новости по теме:
Вы читали новость: «В гидропарке на Салтовке, который пострадал от обстрелов, садят сосны: Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Журавлевском гидропарке высадят более 20 тысяч деревьев. Терехов принял участие в высадке зеленых насаждений.".