Цветы в Харькове высадят, фишкой города всегда были яркие клумбы — Терехов

Этой весной в Харькове будут проводить традиционные мероприятия по благоустройству и высаживать цветы, однако в меньшем количестве, чем было до полномасштабной войны.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Мы будем убирать город, убирать тротуары, высаживать цветы, газоны. Да, мы понимаем, что сейчас есть у нас определенные трудности. Потому что мы должны так сбалансировать бюджет, чтобы восстанавливать поврежденное жилье харьковчан. Фишкой Харькова всегда были цветы, наши яркие клумбы. Мы не будем отклоняться от этой традиции, мы будем высаживать цветы. Да, конечно, не в том объеме, в котором мы всегда их высаживали до войны, но в Харькове будут цветы. В Харькове будут яркие красивые клумбы», — сказал Терехов.

Городской голова отметил, что жизнь продолжается, несмотря на войну.

«Во время оккупации в 1941 году горожане несмотря на ужасы войны высаживали возле своих домов цветы и тем самым показывали нацистам, что Харьков живет и не сдается», — добавил Терехов.