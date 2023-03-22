Квіти в Харкові висадять, фішкою міста завжди були яскраві клумби – Терехов

Цієї весни в Харкові проводитимуть традиційні заходи з благоустрою та висаджуватимуть квіти, проте у меншій кількості, ніж було до повномасштабної війни.

Про це мер Ігор Терехов розповів в етері національного телемарафону.

“Ми будемо прибирати місто, прибирати тротуари, висаджувати квіти, газони. Так, ми розуміємо, що зараз є в нас певні труднощі. Бо ми повинні так збалансувати бюджет, щоб відновлювати пошкоджене житло харків’ян. Фішкою Харкова завжди були квіти, наші яскраві клумби. Ми не будемо відхилятись від цієї традиції, ми будемо висаджувати квіти. Так, звісно, не в тому обсязі, в якому ми завжди їх висаджували до війни, але в Харкові будуть квіти. У Харкові будуть яскраві красиві клумби”, – сказав Терехов.

Міський голова зазначив, що життя продовжується, попри війну.

“Під час окупації в 1941 році містяни попри жахи війни висаджували біля своїх домівок квіти й тим самим показували нацистам, що Харків живе і не здається”, – додав Терехов.