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Харків – місто-герой: Терехов показав нагороду, передану сьогодні Зеленським

Суспільство 20:08   22.03.2023
Олена Нагорна
Харків – місто-герой: Терехов показав нагороду, передану сьогодні Зеленським

Мер Ігор Терехов прокоментував сьогоднішнє вручення президентом Володимиром Зеленським Харкову почесної відзнаки міста-героя.

Як зазначив Терехов у Telegram, для нього було великою честю отримати нагороду від імені всіх харків’ян.

«Це заслуга всіх нас – військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливе, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом. Дякую нашому президенту за те, що він так високо оцінив щоденний подвиг харків‘ян!», — написав Терехов.

Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідав Харківщину після візиту в Донецьку область.

Глава держави передав Терехову почесну відзнаку «Місто-герой України», яку присвоїв Харкову 6 березня 2022 року – з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройної агресії Росії проти України.

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Окрім цього, сьогодні Зеленський провів нараду щодо ситуації у регіоні. На ній обговорювали відновлення деокупованих територій та інфраструктури, облаштування фортифікаційних споруд, допомогу постраждалим мешканцям, оперативну обстановку та ситуацію з електроенергією.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 20:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов прокоментував сьогоднішнє вручення президентом Володимиром Зеленським Харкову почесної відзнаки міста-героя.".