Зеленський подякував захисникам Харківщини та вручив їм ордени (відео)

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківської області від російських загарбників.

Захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та «За мужність» ІІІ ступеня, передає сайт Офісу президента.

«Для мене честь нагородити й подякувати кожному з вас за перемогу, яку ви несете щоденно, за незалежність, яку ви забезпечуєте, і за суверенітет, який захищаєте. За майбутнє, яке ви даруєте спільно з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних та близьких!», – сказав Зеленський.

Як уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов, президент вручив нагороди 11 захисникам Харківщини.

Відео: Володимир Зеленський

Нагадаємо, що президент відвідав Харківщину після візиту в Донецьку область. Зеленський передав почесну нагороду “Місто-герой України” меру Харкова Ігорю Терехову, а також провів нараду щодо ситуації в регіоні. На ній обговорювали відновлення деокупованих територій та інфраструктури, облаштування фортифікаційних споруд, допомогу постраждалим мешканцям, оперативну обстановку та ситуацію з електроенергією.