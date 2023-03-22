Зеленский поблагодарил защитников Харьковщины и вручил им ордена (видео)

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковской области от российских захватчиков.

Защитники были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, орденами Даниила Галицкого и «За мужество» ІІІ степени, передает сайт Офиса президента.

«Для меня честь наградить и поблагодарить каждого из вас за победу, которую вы несете ежедневно, за независимость, которую вы обеспечиваете, и за суверенитет, который защищаете. За будущее, которое вы дарите вместе со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!», – сказал Зеленский.

Как уточнил глава ХОВА Олег Синегубов, президент вручил награды 11 защитникам Харьковщины.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, что президент посетил Харьковщину после визита в Донецкую область. Зеленский передал почетную награду «Город-герой Украины» мэру Харькова Игорю Терехову, а также провел совещание по ситуации в регионе. На нем обсуждали восстановление деоккупированных территорий и инфраструктуры, обустройство фортификационных сооружений, помощь пострадавшим жителям, оперативную обстановку и ситуацию с электроэнергией.