Live
  • Среда 22.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🟢

Зеленский поблагодарил защитников Харьковщины и вручил им ордена (видео)

Общество 19:46   22.03.2023
Елена Нагорная
Зеленский поблагодарил защитников Харьковщины и вручил им ордена (видео) Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковской области от российских захватчиков.

Защитники были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, орденами Даниила Галицкого и «За мужество» ІІІ степени, передает сайт Офиса президента.

«Для меня честь наградить и поблагодарить каждого из вас за победу, которую вы несете ежедневно, за независимость, которую вы обеспечиваете, и за суверенитет, который защищаете. За будущее, которое вы дарите вместе со всеми воинами. Берегите себя, родных и близких!», – сказал Зеленский.

Как уточнил глава ХОВА Олег Синегубов, президент вручил награды 11 защитникам Харьковщины.

Видео: Владимир Зеленский

Напомним, что президент посетил Харьковщину после визита в Донецкую область. Зеленский передал почетную награду «Город-герой Украины» мэру Харькова Игорю Терехову, а также провел совещание по ситуации в регионе. На нем обсуждали восстановление деоккупированных территорий и инфраструктуры, обустройство фортификационных сооружений, помощь пострадавшим жителям, оперативную обстановку и ситуацию с электроэнергией.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:35
Зеленский на Харьковщине посетил раненых военных (фото)
20:08
Харьков — город-герой: Терехов показал награду, переданную сегодня Зеленским
19:46
Зеленский поблагодарил защитников Харьковщины и вручил им ордена (видео)
19:24
Зеленский на Харьковщине вручил Терехову награду «Город-герой Украины» (видео)
19:02
Купянск, Волчанск и еще 5 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — ГШ

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Зеленский поблагодарил защитников Харьковщины и вручил им ордена (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время обороны Харьковской области от российских захватчиков.".