Зеленский на Харьковщине вручил Терехову награду «Город-герой Украины» (видео)
Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область передал почетную награду «Город-герой Украины» мэру Харькова Игорю Терехову. Также глава государства провел совещание по ситуации в регионе.
«Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — сказал Зеленский, комментируя вручение награды.
В совещании также приняли участие глава ХОВА Олег Синегубов, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, руководитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.
Видео: Владимир Зеленский
Как сообщил Зеленский, обсуждали восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим жителям.
“Заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке в операционной зоне ОУВ «Харьков». Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населённых пунктов Харьковщины электроэнергией”, — добавил Зеленский в Telegram.
Ранее президент сообщил, что сегодня побывал с рабочим визитом в Донецкой области и, в частности, посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.
Читайте также: Центр психологической помощи жертвам войны. Опыт Харьковщины распространят
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленский на Харьковщине вручил Терехову награду «Город-герой Украины» (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область передал почетную награду «Город-герой Украины» мэру Харькова Игорю Терехову. Также глава государства провел совещание по ситуации в регионе.".