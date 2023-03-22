Зеленский на Харьковщине вручил Терехову награду «Город-герой Украины» (видео)

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область передал почетную награду «Город-герой Украины» мэру Харькова Игорю Терехову. Также глава государства провел совещание по ситуации в регионе.

«Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — сказал Зеленский, комментируя вручение награды.

В совещании также приняли участие глава ХОВА Олег Синегубов, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков, глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, руководитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.

Видео: Владимир Зеленский

Как сообщил Зеленский, обсуждали восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим жителям.

“Заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке в операционной зоне ОУВ «Харьков». Обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населённых пунктов Харьковщины электроэнергией”, — добавил Зеленский в Telegram.

Ранее президент сообщил, что сегодня побывал с рабочим визитом в Донецкой области и, в частности, посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.