Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в энергетике региона по состоянию на вечер 8 ноября — после ночного массированного удара РФ.
Руководитель ХОВА проинформировал, что в Харькове провели заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки РФ по энергетике. В регион приехала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
«Ситуация в сфере энергообеспечения и энергогенерации в Харьковской области действительно сложная. Впереди у нас много работы. Работаем непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение во все громады региона. Задействованы все специалисты, основные и дополнительные ресурсы», — отметил Синегубов.
Он сообщил, что в области развернули все «пункти незламності». А также — призвал всех экономно потреблять электроэнергию, что ускорит восстановительные работы и поможет энергетикам равномерно распределить нагрузку.
Читайте также: Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
Ранее в ПАО «Центрэнерго» заявили, что все их три ТЭС, в том числе Змиевская на Харьковщине, больше не генерируют электричество. Россияне нанесли по этим объектам самый массированный удар с начала войны.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: аварийные отключения, відновлення, восстановление, електрика, Минэнерго, новости Харькова, синегубов, совещание;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 18:13;