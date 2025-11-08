Live

Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба

Общество 18:13   08.11.2025
Оксана Горун
Ситуация в энергетике области сложная: в Харькове провели заседание штаба

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в энергетике региона по состоянию на вечер 8 ноября — после ночного массированного удара РФ.

Руководитель ХОВА проинформировал, что в Харькове провели заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки РФ по энергетике. В регион приехала министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

«Ситуация в сфере энергообеспечения и энергогенерации в Харьковской области действительно сложная. Впереди у нас много работы. Работаем непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть стабильное электроснабжение во все громады региона. Задействованы все специалисты, основные и дополнительные ресурсы», — отметил Синегубов.

Министр энергетики Светлана Гринчук и Синегубов на совещании в Харькове 8 ноября 2
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Он сообщил, что в области развернули все «пункти незламності». А также — призвал всех экономно потреблять электроэнергию, что ускорит восстановительные работы и поможет энергетикам равномерно распределить нагрузку.

Читайте также: Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация

Ранее в ПАО «Центрэнерго» заявили, что все их три ТЭС, в том числе Змиевская на Харьковщине, больше не генерируют электричество. Россияне нанесли по этим объектам самый массированный удар с начала войны.

Автор: Оксана Горун
