Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация

Николай Колесник, заместитель министра энергетики Украины, 8 ноября в нацмарафоне сообщил, что в ряде регионов Украины (среди них — Харьковщина) продолжаются аварийные отключения, от них хотят плавно перейти к ограничениям мощности.

«Самая тяжелая ситуация в прифронтовых и приграничных областях и в местах, где были непосредственно нанесены удары. Это Киевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Харьковская, конечно, области. Это области, где были сегодня утренние атаки и есть последствия предыдущих атак», — сказал Колесник.

Он отметил, что россияне во время нынешней ночной ракетной атаки, в том числе, били по объектам, которым и так досталось в предыдущую атаку. И это усложняет процесс восстановления. Также враг использовал ракеты с кассетной боевой частью. Это увеличило площадь поражения и усложнило работу ГСЧС по локализации пожаров на местах «прилетов».

«На сегодняшний день здесь (в перечисленных выше регионах — Ред.) применены сначала графики аварийного реагирования. Сейчас мы плавно пытаемся перейти в графики ограничения мощности и почасовой подачи электрической энергии. И здесь хочется обратиться к потребителям: пожалуйста, даже если есть электрическая энергия, пользуйтесь ею рационально, ведь это помогает нам уменьшить нагрузку на электросистему и таким образом распределить доступную электрическую энергию всем потребителям пропорционально. Сейчас также выполняются так называемые оперативные, временные схемы питания, чтобы быстро можно было возобновить электроснабжение в населенных пунктах», — отметил замминистра энергетики.

Напомним, ночью в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область обесточены. В Харькове частично работает городской электротранспорт, но поезда в метро не ходят.