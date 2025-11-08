Напряжение очень нестабильно — мэр города на Харьковщине о ситуации со светом
Мэр Златополя Николай Бакшеев сообщил, что в городе пришлось приостановить работу котельных, которые обеспечивают отопление. Также ночью планируют отключить воду.
«В результате ночной террористической атаки со стороны российской федерации на энергосистему Украины напряжение в сети очень нестабильно. Поэтому поставка воды будет прекращена с 22:00 до 6:00 утра», — написал Бакшеев.
Он также проинформировал, что в городе приостановили работу котельных.
«Запуск котлов возможен только после стабилизации электроснабжения. Использование аварийных запасов дизельного топлива на запуск генераторов для питания котлов пока нецелесообразно, так как на улице плюсовая температура», — пояснил решение городской голова.
Напомним о других последствиях отключений электричества в громадах области:
🔹В Дергачах ввели резервный график подачи воды.
🔹В Чугуеве после ракетной атаки приостановили работу теплосетей.
🔹 Вся Изюмская община без света. В ГВА отметили: «По информации энергетиков, вероятность, что сегодня появится свет, есть, но очень низкая».
Читайте также: Сокращение ж/д маршрутов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця
Значительная часть Харькова также обесточена. При этом в городе работает электротранспорт, кроме метро — оно действует как укрытие, но поезда не ездят.
