Live

Напряжение очень нестабильно — мэр города на Харьковщине о ситуации со светом

Общество 15:36   08.11.2025
Оксана Горун
Напряжение очень нестабильно — мэр города на Харьковщине о ситуации со светом Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Мэр Златополя Николай Бакшеев сообщил, что в городе пришлось приостановить работу котельных, которые обеспечивают отопление. Также ночью планируют отключить воду.

«В результате ночной террористической атаки со стороны российской федерации на энергосистему Украины напряжение в сети очень нестабильно. Поэтому поставка воды будет прекращена с 22:00 до 6:00 утра», — написал Бакшеев.

Он также проинформировал, что в городе приостановили работу котельных.

«Запуск котлов возможен только после стабилизации электроснабжения. Использование аварийных запасов дизельного топлива на запуск генераторов для питания котлов пока нецелесообразно, так как на улице плюсовая температура», — пояснил решение городской голова.

Напомним о других последствиях отключений электричества в громадах области:

🔹В Дергачах ввели резервный график подачи воды.
🔹В Чугуеве после ракетной атаки приостановили работу теплосетей.
🔹 Вся Изюмская община без света. В ГВА отметили: «По информации энергетиков, вероятность, что сегодня появится свет, есть, но очень низкая».

Читайте также: Сокращение ж/д маршрутов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця

Значительная часть Харькова также обесточена. При этом в городе работает электротранспорт, кроме метро — оно действует как укрытие, но поезда не ездят.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
08.11.2025, 16:36
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
08.11.2025, 11:32
Терехов и облэнерго обратились к харьковчанам из-за отсутствия электричества
Терехов и облэнерго обратились к харьковчанам из-за отсутствия электричества
08.11.2025, 08:27
Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света
Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света
08.11.2025, 07:03
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
Что со светом: Харьковщина среди регионов, где самая тяжелая ситуация
08.11.2025, 16:26

Новости по теме:

15.10.2025
Графики аварийных отключений света ввели на Харьковщине вечером 15 октября
03.10.2025
Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал
19.09.2025
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
25.07.2025
Саранча приближается к Харьковщине: одну из южных громад предупредили
14.07.2025
Россияне повредили в городе Златополь на Харьковщине котельную (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Напряжение очень нестабильно — мэр города на Харьковщине о ситуации со светом», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 15:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Златополя Николай Бакшеев сообщил, что в городе пришлось приостановить работу котельных, которые обеспечивают отопление. Также ночью планируют отключить воду".