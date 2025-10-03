Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал

В Харькове в некоторых районах свет пропал либо начал мигать, отмечают пользователи.

Официальных сообщений о перебоях с электроэнергией в Харькове нет.

Однако незадолго до того, как в некоторых районах города начал мигать свет или вообще пропал, были слышны взрывы в области.

В Златополе электричество вообще отключилось, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

«В результате атаки российскими террористами на критическую инфраструктуру, в городе аварийно отключилось электроснабжение. Сохраняйте спокойствие, берегите себя и своих близких и ждите дальнейших сообщений», — заявил Бакшеев.