Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал

Происшествия 22:16   03.10.2025
Оксана Якушко
Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове в некоторых районах свет пропал либо начал мигать, отмечают пользователи.

Официальных сообщений о перебоях с электроэнергией в Харькове нет.

Однако незадолго до того, как в некоторых районах города начал мигать свет или вообще пропал, были слышны взрывы в области.

В Златополе электричество вообще отключилось, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

«В результате атаки российскими террористами на критическую инфраструктуру, в городе аварийно отключилось электроснабжение. Сохраняйте спокойствие, берегите себя и своих близких и ждите дальнейших сообщений», — заявил Бакшеев.

Читайте также: Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал
Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал
03.10.2025, 22:16
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
03.10.2025, 22:03
Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков
Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков
03.10.2025, 19:47
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
02.10.2025, 14:05
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
03.10.2025, 13:51
РФ атаковала газдобычу и убила 13 тысяч свиней Харьковщины — итоги 3 октября
РФ атаковала газдобычу и убила 13 тысяч свиней Харьковщины — итоги 3 октября
03.10.2025, 22:58

Новости по теме:

19.09.2025
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
25.07.2025
Саранча приближается к Харьковщине: одну из южных громад предупредили
14.07.2025
Россияне повредили в городе Златополь на Харьковщине котельную (фото, видео)
14.07.2025
Златополь на Харьковщине атаковали БпЛА: погибшая, ребенок среди пострадавших
30.12.2024
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Перебои со светом отмечают жители Харькова, в Златополе он пропал»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 22:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в некоторых районах свет пропал либо начал мигать, отмечают пользователи.".