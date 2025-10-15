Графики аварийных отключений света ввели на Харьковщине вечером 15 октября
АО «Харьковоблэнерго» около 18:30 15 октября сообщило, что в Харьковской области вновь применили графики аварийных отключений.
«Если у вас есть электроэнергия – потребляйте ее экономно», — призвали энергетики.
Подобные графики в Харьковской области уже вводили 15 октября утром — с 8 до 11 часов. А после отменили. Частично без света были Изюм и Лозовая.
Читайте также: В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен (обновлено)
На данный момент известно, что частично обесточен Златополь (бывший Первомайский). Об этом проинформировал мэр города Николай Бакшеев.
Ранее в Харьковоблэнерго объясняли, почему графиков аварийных отключений нет в доступе.
«График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Это не график плановых работ, в нем нет часов начала и завершения. Это список электронных адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения. График вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения НЭК «Укрэнерго». Относительно возобновления электроснабжения – решение по этому поводу также принимает «Укрэнерго». Только после получения команды от регионального диспетчера специалисты облэнерго могут восстановить распределение электрической энергии. Сообщение о применении аварийных отключений НЕЛЬЗЯ обнародовать заранее – это аварийное мероприятие, и информация о причинах его применения и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения», — подчеркнула пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", бакшеев, відключення, графики, електрика, златополь, новости Харькова, отключение, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Графики аварийных отключений света ввели на Харьковщине вечером 15 октября», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 18:38;