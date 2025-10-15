Live
Графики аварийных отключений света ввели на Харьковщине вечером 15 октября

Общество 18:38   15.10.2025
Оксана Горун
Графики аварийных отключений света ввели на Харьковщине вечером 15 октября Фото: ХГС

АО «Харьковоблэнерго» около 18:30 15 октября сообщило, что в Харьковской области вновь применили графики аварийных отключений.

«Если у вас есть электроэнергия – потребляйте ее экономно», — призвали энергетики.

Подобные графики в Харьковской области уже вводили 15 октября утром — с 8 до 11 часов. А после отменили. Частично без света были Изюм и Лозовая.

Читайте также: В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен (обновлено)

На данный момент известно, что частично обесточен Златополь (бывший Первомайский). Об этом проинформировал мэр города Николай Бакшеев.

Ранее в Харьковоблэнерго объясняли, почему графиков аварийных отключений нет в доступе.

«График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Это не график плановых работ, в нем нет часов начала и завершения. Это список электронных адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения. График вводится облэнерго в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения НЭК «Укрэнерго». Относительно возобновления электроснабжения – решение по этому поводу также принимает «Укрэнерго». Только после получения команды от регионального диспетчера специалисты облэнерго могут восстановить распределение электрической энергии. Сообщение о применении аварийных отключений НЕЛЬЗЯ обнародовать заранее – это аварийное мероприятие, и информация о причинах его применения и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения», — подчеркнула пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Автор: Оксана Горун
