Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен

Происшествия 07:32   15.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен Фото: АО «Харьковоблэнерго»

О проблемах с электроснабжением сообщил утром 15 октября мэр Лозовой Сергей Зеленский. 

Из-за атак на энергетические объекты в Украине, в Лозовской громаде возникли проблемы со светом, уточнил Зеленский.

«Обесточено коммунальное предприятие «Лозоваяводосервис». Запускаем альтернативное питание», – написал городской голова.

По его информации, подачу водоснабжения должны возобновить уже в ближайшее время.

Также пишут о проблемах со светом и в части Изюма. В ночь на 15 октября в Изюмской городской военной администрации сообщали о двух «Шахедах», которые двигались в сторону города. Вскоре в Изюме прозвучали два взрыва.

Читайте также: Аварийные отключения света вновь начались на Харьковщине: что просит облэнерго

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Харьков бомбили, сотруднику СТО грозит пожизненное — итоги 14 октября
Харьков бомбили, сотруднику СТО грозит пожизненное — итоги 14 октября
14.10.2025, 23:00
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
Когда в Харькове и области включат отопление. Известна ориентировочная дата
10.10.2025, 13:24
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет
Новости Харькова — главное за 14 октября: последствия удара, отключают свет
14.10.2025, 21:55
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом
15.10.2025, 08:47
В огне на Изюмщине пострадал мужчина – информация ГСЧС
В огне на Изюмщине пострадал мужчина – информация ГСЧС
15.10.2025, 08:42

Новости по теме:

13.10.2025
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
07.10.2025
Без света больше десяти тысяч харьковчан, обесточены два района – Синегубов
06.10.2025
«О прогнозах говорить не будем» – Синегубов о ситуации с электричеством
04.10.2025
РФ опять взялась за удары по энергетике, что с Купянском – обзор фронта
04.10.2025
«Акт геноцида»: удары по энергообъектам на Черниговщине, Харьковщина без света


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 07:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О проблемах с электроснабжением сообщил утром 15 октября мэр Лозовой Сергей Зеленский. ".