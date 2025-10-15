В Лозовой – проблемы со светом и водой, Изюм частично обесточен

О проблемах с электроснабжением сообщил утром 15 октября мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Из-за атак на энергетические объекты в Украине, в Лозовской громаде возникли проблемы со светом, уточнил Зеленский.

«Обесточено коммунальное предприятие «Лозоваяводосервис». Запускаем альтернативное питание», – написал городской голова.

По его информации, подачу водоснабжения должны возобновить уже в ближайшее время.

Также пишут о проблемах со светом и в части Изюма. В ночь на 15 октября в Изюмской городской военной администрации сообщали о двух «Шахедах», которые двигались в сторону города. Вскоре в Изюме прозвучали два взрыва.