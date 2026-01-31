Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины

Блэкаут, который случился в Киеве, Харькове и Житомирской области, возник из-за отключения линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также — между западной и центральной частями Украины.

Такое объяснение происходящему дал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Что привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики «Укрэнерго» работают над восстановлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен», — написал Шмыгаль.

На ситуацию отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что заслушал доклады Шмыгаля и премьер-министра Украины Юлии Свириденко об аварийной ситуации в энергосистеме, которая возникла «по технологическим причинам на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы».

«Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время», – отметил Зеленский.

Напомним, из-за проблем в энергосистеме НЭК «Укрэнерго» задействовало экстренные отключения, в том числе, в Харьковской области. В Харькове из-за этого остановился электротранспорт, из трех веток метро работает только одна — Холодногорско-Заводская.