Live

Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины

Происшествия 12:39   31.01.2026
Оксана Горун
Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины Фото: ОПУ

Блэкаут, который случился в Киеве, Харькове и Житомирской области, возник из-за отключения линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также — между западной и центральной частями Украины.

Такое объяснение происходящему дал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Что привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций. В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений. Энергетики «Укрэнерго» работают над восстановлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен», — написал Шмыгаль.

На ситуацию отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что заслушал доклады Шмыгаля и премьер-министра Украины Юлии Свириденко об аварийной ситуации в энергосистеме, которая возникла «по технологическим причинам на линиях между энергосистемами нашего государства и Молдовы».

«Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, проходят восстановительные работы. Задача – стабилизировать ситуацию в ближайшее время», – отметил Зеленский.

Читайте также: Ледяной дождь: часть окружной Харькова — непроездная, трассы открыли

Напомним, из-за проблем в энергосистеме НЭК «Укрэнерго» задействовало экстренные отключения, в том числе, в Харьковской области. В Харькове из-за этого остановился электротранспорт, из трех веток метро работает только одна — Холодногорско-Заводская.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Блэкаут: массово отключается электричество, прогноз Минэнерго (видео)
Блэкаут: массово отключается электричество, прогноз Минэнерго (видео)
31.01.2026, 12:15
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
В Харькове остановились поезда в метро: что случилось (обновлено)
31.01.2026, 13:29
Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины
Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины
31.01.2026, 12:39
Новости Харькова — главное 31 января: скачки напряжения, остановилось метро
Новости Харькова — главное 31 января: скачки напряжения, остановилось метро
31.01.2026, 13:51
Как будут отключать свет в Харькове и области 31 января: график
Как будут отключать свет в Харькове и области 31 января: график
31.01.2026, 09:46
Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения
Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения
31.01.2026, 13:44

Новости по теме:

31.01.2026
Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины
27.01.2026
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
12.01.2026
Аварийные отключения света начались в Харькове и области
08.01.2026
«Мини-ядерное оборудование», – Терехов о решении проблем со светом
29.12.2025
Как завтра на Харьковщине будут отключать свет – графики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Шмыгаль и Зеленский объяснили, что произошло в энергосистеме Украины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 января 2026 в 12:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Блэкаут, который случился в Киеве и Харькове, возник из-за отключения линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также — между западной и центральной частями Украины".