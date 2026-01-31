Ледяной дождь: часть окружной Харькова — непроездная, трассы открыли

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области утром 31 января сообщила о восстановлении движения тяжелогрузов по трассам на Киев и Днепр, но окружная еще не полностью безопасна.

Движение машин массой более 10 тонн восстановили с 06:00 31 января на трассах: М-29 (Харьков – Берестин – Перещепино – Днепр на участке км 0+000 – км 127+735), а также М-03 (Киев – Харьков – Довжанский до границы с Полтавской областью).

«Вместе с тем остается ограниченным движение для тяжеловесных транспортных средств и пассажирского транспорта (больших автобусов) на участке от авторынка «Лоск» до микрорайона Горизонт. Просим участников дорожного движения учитывать указанную информацию при планировании маршрутов», — предупредила Служба восстановления.

Об ограничении движения на ряде трасс накануне информировала Нацполиция. Причиной стали сложные погодные условия — снег и ледяной дождь. Утром 31 января эта опасность не минула.

«На утро 31 января Харьковщина все еще находится под влиянием сложных погодных условий. По области облачно, местами наблюдаются туман, ледяной дождь и мокрый снег, что создает повышенную опасность для участников дорожного движения. Температура воздуха в течение последних суток колебалась от -2 до -9. Покрытие автомобильных дорог преимущественно мокрое и для предотвращения гололеда и сохранения безопасного проезда системно обрабатывается противогололедными материалами», — пояснили дорожники.

Сейчас трассы в области расчищают более 80 единиц техники. За прошедшие сутки уже использовали более 2500 тонн различных противогололедных материалов. Водителей призывают сохранять дистанцию и скоростной режим.