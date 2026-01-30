Live

Движение на ряде трасс Харьковщины ограничивают из-за ледяного дождя и снега

Транспорт 21:16   30.01.2026
Елена Нагорная
Движение тяжеловесного (более 10 тонн) и крупногабаритного транспорта, а также больших автобусов ограничивают на отдельных участках дорог из-за резкого ухудшения погодных условий — дождя, ледяного дождя, мокрого снега, налипания мокрого снега и порывов ветра.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С 21:00 30 января до 09:00 31 января запрещено движение тяжеловесных транспортных средств на трассе М-03 от Харькова до Полтавской области.

Также на этот период закрыто движение по участку автодороги от рынка «Лоск» до микрорайона Горизонт для больших автобусов.

В Полтавской области также перекрыто движение на трассе М-03 от Харьковской до Киевской областей.

Также в пределах Харьковщины временно закрывается движение для тяжеловесного транспорта на автодороге М-29.

«На всей территории Харьковской области продолжаются осадки в виде ледяного дождя, местами — мокрого снега. На дорогах образуется гололед. В течение этой ночи и следующего дня по региону также прогнозируют значительный снег, мокрый снег, местами с дождем. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Задействовано более 100 единиц спецтехники и почти 250 человек, работы ведутся круглосуточно», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как сообщала МГ «Объектив», значительные изменения погоды ожидаются в Харьковской области. По этому поводу к жителям региона обратился начальник ХОВА Олег Синегубов. Он предупредил, что уже завтра, 31 января, из-за вторжения арктической воздушной массы в области будет резкое похолодание. В ночь на 1 февраля температура упадет до 20-25 мороза. Днем может быть до -19. Это продлится как минимум до 6 февраля.

