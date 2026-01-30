Харьковщина готовится к сильным морозам: Синегубов обратился к жителям

В Харьковской области ожидают значительные изменения погоды, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что 30 января на территории области наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

«В течение суток температура воздуха будет снижаться, ожидается умеренный снег, туман видимостью 200-500 метров», — рассказал глава ХОВА.

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, по состоянию на 14:00 на дорогах государственного значения работают более 70 единиц спецтехники.

«Работу дорожников затрудняют ледяной дождь и резкое понижение температуры воздуха – от +2° до -5°. Несмотря на сложные погодные условия, проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен», — говорится в сообщении.

Видео: Олег Синегубов

В ХОВА добавили, что с 31 января из-за вторжения арктической воздушной массы ожидается резкое похолодание.

«Ночью температура будет снижаться до 20–25° мороза, днем ​​— до 11–19° мороза. Холодная морозная погода сохранится, по меньшей мере, до 6 февраля. Все службы региона готовы к усиленному режиму работы по ликвидации последствий непогоды», — подчеркнул Синегубов.

В ОВА напомнили, что в области работает 841 «пункт незламності». В случае чрезвычайной ситуации подготовили дополнительно 354 пункта обогрева.

«Просьба жителям области учитывать прогноз погоды при планировании поездок и повседневных дел, быть внимательными на дорогах и тротуарах. В случае возникновения трудностей обращайтесь в соответствующие службы, помощь будет предоставлена ​​оперативно», — обратился глава ХОВА.