Из-за непогоды на Харьковщине авто вылетело с трассы и застряло: помогали копы

Происшествия 11:24   05.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за непогоды на Харьковщине авто вылетело с трассы и застряло: помогали копы

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во время патрулирования правоохранители заметили авто, которое из-за сложных дорожных условий съехало с проезжей части и застряло. 

Самостоятельно выбраться водитель уже не смог, поэтому полицейские пришли на помощь.

«Полицейские оперативно оценили ситуацию и совместными усилиями помогли вытащить автомобиль на безопасный участок дороги. После этого водитель смог безопасно продлить свой путь. Полиция всегда рядом, чтобы помочь в сложных ситуациях», – напомнили копы.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что, по данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в Харькове на дорогах будет гололед. Температура воздуха составит ​​8 – 10° мороза, в области – от 6 до 11° мороза.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
