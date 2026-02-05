Из-за непогоды на Харьковщине авто вылетело с трассы и застряло: помогали копы
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что во время патрулирования правоохранители заметили авто, которое из-за сложных дорожных условий съехало с проезжей части и застряло.
Самостоятельно выбраться водитель уже не смог, поэтому полицейские пришли на помощь.
«Полицейские оперативно оценили ситуацию и совместными усилиями помогли вытащить автомобиль на безопасный участок дороги. После этого водитель смог безопасно продлить свой путь. Полиция всегда рядом, чтобы помочь в сложных ситуациях», – напомнили копы.
Ранее МГ «Объектив» передавала, что, по данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в Харькове на дорогах будет гололед. Температура воздуха составит 8 – 10° мороза, в области – от 6 до 11° мороза.
