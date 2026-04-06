За что женщина «искренне поблагодарила полицейских»

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: во время патрулирования Змиевской громады заметили, что женщина оказалась оказалась в сложной ситуации.

Как оказалось, водитель не могла продолжать движение из-за технической неисправности – в авто пробило колесо.

«Полицейские сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 2 Чугуевского РУП остановились и предложили помощь», – рассказали копы.

Правоохранители заменили поврежденное колесо и женщина смогла продолжить движение.

«Женщина искренне поблагодарила полицейских за неравнодушие, оперативность и помощь», – отметили в полиции.