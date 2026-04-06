За що жінка “щиро подякувала поліцейським”

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли: під час патрулювання Зміївської громади помітили, що жінка опинилася у скрутній ситуації.

Як виявилось, водійка не могла продовжувати рух через технічну несправність – в авто пробило колесо.

“Поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП зупинилися та запропонували допомогу“, – розповіли копи.

Правоохоронці замінили пошкоджене колесо та жінка змогла продовжити рух.

“Жінка щиро подякувала поліцейським за небайдужість, оперативність та допомогу“, – зазначили в поліції.