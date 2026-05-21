Восемь раз штурмовала РФ на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Лимана и населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 76 атак, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в Купянске еще находятся военнослужащие РФ, их – минимальное количество, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. При этом он рассказал, что фиксируют положительную динамику на Великобурлукском направлении. Там россиян прижали к границе, оккупанты потеряли два населенных пункта за последний месяц.