Восемь раз штурмовала РФ на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00 Фото: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Лимана и населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 76 атак, отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в Купянске еще находятся военнослужащие РФ, их – минимальное количество, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. При этом он рассказал, что фиксируют положительную динамику на Великобурлукском направлении. Там россиян прижали к границе, оккупанты потеряли два населенных пункта за последний месяц.

По меньшей мере пять FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
РФ снова ударила по харьковской окружной: сгорело авто копов, схема объезда
Новости Харькова — главное за 21 мая: удары FPV по окружной, День вышиванки
«Работали на месте атаки на грузовик»: подробности удара по копам на окружной
