Восемь раз штурмовала РФ на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Избицкого, Лимана и населенного пункта Вильча.
На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия в сторону Куриловки, Ковшаровки и Новоплатоновки. Одна из этих атак продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 76 атак, отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, в Купянске еще находятся военнослужащие РФ, их – минимальное количество, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов. При этом он рассказал, что фиксируют положительную динамику на Великобурлукском направлении. Там россиян прижали к границе, оккупанты потеряли два населенных пункта за последний месяц.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Восемь раз штурмовала РФ на Харьковщине с начала суток: данные ГШ на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 16:45;