Одну атаку зафиксировал Генштаб на Харьковщине с начала суток

Фронт 16:11   20.05.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Старицы.

На Купянском направлении враг активных действий не проводил.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 38 атак, отметил Генштаб.

Напомним, военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко сообщал, что оккупанты попытались прорваться на Харьковщине вблизи Волчанска. Эксперт говорит: у россиян состоялся процесс «этакого углубления» в районе населенного пункта Зыбино. Зачем они это сделали сейчас – читайте здесь.

