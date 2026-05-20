Одну атаку зафиксировал Генштаб на Харьковщине с начала суток
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Старицы.
На Купянском направлении враг активных действий не проводил.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 38 атак, отметил Генштаб.
Напомним, военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко сообщал, что оккупанты попытались прорваться на Харьковщине вблизи Волчанска. Эксперт говорит: у россиян состоялся процесс «этакого углубления» в районе населенного пункта Зыбино. Зачем они это сделали сейчас – читайте здесь.
Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 16:11;