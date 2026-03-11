С начала суток враг трижды атаковал на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Прилипка.
На Купянском направлении оккупанты дважды шли вперед в направлении Новоплатоновки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 65 атак, отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в комментарии NEMYRIALIVE рассказал, что в преддверии летней кампании войска противника пытаются на Южно-Слобожанском направлении занять район в сторону Старого Салтова. Это самый фланговый район вдоль реки Северский Донец, отметил эксперт. Оккупанты планируют это сделать, чтобы прикрыть потом наступление на Белый Колодец в сторону Великого Бурлука.
