Live

Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец

Фронт 12:35   11.03.2026
Виктория Яковенко
Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал в комментарии NEMYRIALIVE о ситуации на фронте в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении, по словам эксперта, продолжаются бои в районах населенных пунктов Синельниково, Кирпичное, Вильча, Лиман, Прилипка, Графское и Симоновка.

«То есть, очевидно, что в преддверии летней кампании войска противника пытаются на этом направлении занять этот район в сторону Старого Салтова. Это самый фланговый район вдоль реки Северский Донец. Для того чтобы прикрыть потом наступление на Белый Колодец в сторону Великого Бурлука. В полосе 6-й армии общевойсковой группировки войск «Север» противника также периодически ведутся бои в тактической зоне. Без особых изменений», – отметил Машовец.

Он также рассказал: были сообщения о ликвидации оккупантов в центральной части Купянска.

«Но я пока не видел достаточно убедительной верификации. Будем надеяться. Здесь россияне ранее предпринимали попытки прорваться вдоль реки Оскол, чтобы деблокировать остатки штурмовых групп. Но, как я понимаю, неудачно. Обращает на себя внимание активизация в полосе 1-й танковой армии противника в направлении на Купянск-Узловой. Отдельные группы инфильтрации, малые пехотные группы противника отмечаются в районе Ковшаровки и Песчаного. Была информация, что они уже на восточной части Куриловки, но пока, скажем так, противник там не закрепился значительными силами», — говорит аналитик.

Кроме этого, продолжил Машовец, на Боровском направлении, в районе Новоплатоновки, был небольшой успех у врага, но ситуация уже стабилизировалась.

«Здесь российское командование, очевидно, пытается изолировать район Загрызово, Новой Кругляковки от логистики через Боровую», — сказал Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE

Читайте также: Где атаковал враг и, сколько атак отбили ВСУ, сообщил Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
11.03.2026, 09:33
Новости Харькова — главное за 11 марта: атака РФ, двое погибших в городе
Новости Харькова — главное за 11 марта: атака РФ, двое погибших в городе
11.03.2026, 12:41
Появились первые фото и видео с мест утреннего удара в Харькове
Появились первые фото и видео с мест утреннего удара в Харькове
11.03.2026, 12:05
Сегодня 11 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 марта 2026: какой праздник и день в истории
11.03.2026, 06:00
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец
Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец
11.03.2026, 12:35

Новости по теме:

10.03.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
09.03.2026
Меньше штурмов, но больше БпЛА: военный о ситуации на севере Харьковщины
08.03.2026
Волчанск нужно поблагодарить — спикер Группировки объединенных сил (видео)
08.03.2026
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
06.03.2026
Четыре атаки врага с начала суток было в Харьковской области — Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 12:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал в комментарии NEMYRIALIVE о ситуации на фронте в Харьковской области.".