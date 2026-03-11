Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец рассказал в комментарии NEMYRIALIVE о ситуации на фронте в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении, по словам эксперта, продолжаются бои в районах населенных пунктов Синельниково, Кирпичное, Вильча, Лиман, Прилипка, Графское и Симоновка.

«То есть, очевидно, что в преддверии летней кампании войска противника пытаются на этом направлении занять этот район в сторону Старого Салтова. Это самый фланговый район вдоль реки Северский Донец. Для того чтобы прикрыть потом наступление на Белый Колодец в сторону Великого Бурлука. В полосе 6-й армии общевойсковой группировки войск «Север» противника также периодически ведутся бои в тактической зоне. Без особых изменений», – отметил Машовец.

Он также рассказал: были сообщения о ликвидации оккупантов в центральной части Купянска.

«Но я пока не видел достаточно убедительной верификации. Будем надеяться. Здесь россияне ранее предпринимали попытки прорваться вдоль реки Оскол, чтобы деблокировать остатки штурмовых групп. Но, как я понимаю, неудачно. Обращает на себя внимание активизация в полосе 1-й танковой армии противника в направлении на Купянск-Узловой. Отдельные группы инфильтрации, малые пехотные группы противника отмечаются в районе Ковшаровки и Песчаного. Была информация, что они уже на восточной части Куриловки, но пока, скажем так, противник там не закрепился значительными силами», — говорит аналитик.

Кроме этого, продолжил Машовец, на Боровском направлении, в районе Новоплатоновки, был небольшой успех у врага, но ситуация уже стабилизировалась.

«Здесь российское командование, очевидно, пытается изолировать район Загрызово, Новой Кругляковки от логистики через Боровую», — сказал Машовец.

Видео: NEMYRIALIVE