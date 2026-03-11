Що намагається зробити ворог на Харківщині перед літньою кампанією – Машовець

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у коментарі NEMYRIALIVE розповів про ситуацію на фронті в Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку, за словами експерта, наразі тривають бої в районах населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча, Лиман, Прилипка, Графське та Симинівка.

«Тобто очевидно, що напередодні літньої кампанії війська противника намагаються на цьому напрямку зайняти цей район у бік Старого Салтова. Це найфланговіший район уздовж річки Сіверський Донець. Для того щоб прикрити потім наступ на Білий Колодязь у бік Великого Бурлука. У смузі 6-ї армії загальновійськового угруповання військ «Північ» противника також періодично ведуться бої в тактичній зоні. Без особливих змін», – зазначив Машовець.

Він також розповів: були повідомлення про ліквідацію окупантів у центральній частині Куп’янська.

«Але я поки що не бачив достатньо переконливої верифікації. Будемо сподіватися. Тут росіяни раніше робили спроби прорватися вздовж річки Оскіл, щоб деблокувати залишки штурмових груп. Але, як я розумію, невдало. Привертає увагу активізація в смузі 1-ї танкової армії противника у напрямку на Куп’янськ-Вузловий. Окремі групи інфільтрації, малі піхотні групи противника відзначаються в районі Ківшарівки і Піщаного. Була інформація, що вони вже на східній частині Курилівки, але поки, скажімо так, противник не закріпився там значними силами», – каже аналітик.

Крім цього, продовжив Машовець, на Борівському напрямку, в районі Новоплатонівки, був невеликий успіх у ворога, але ситуація вже стабілізувалася.

«Тут російське командування, очевидно, намагається ізолювати район Загризового, Нової Кругляківки від логістики через Борову», – сказав Машовець.

