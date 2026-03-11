Live

Де атакував ворог і скільки атак відбили ЗСУ, повідомив Генштаб

Україна 08:08   11.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Шість разів намагався прорватися минулої доби ворог на Харківщині, передає Генштаб ЗСУ. 

На півночі області було два бої біля Зибиного та Вовчанська. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога в районі Петропавлівки та Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню”, – йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, за інформацією ГШ, такі:

Читайте також: Росіяни атакували спортшколу у Золочеві (фото)

