З початку доби ворог тричі атакував на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:43   11.03.2026
Вікторія Яковенко
З початку доби ворог тричі атакував на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі йшли вперед у напрямку Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 65 атак, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у коментарі NEMYRIALIVE розповів, що напередодні літньої кампанії війська противника намагаються на Південно-Слобожанському напрямку зайняти район у бік Старого Салтова. Це найфланговіший район уздовж річки Сіверський Донець, зазначив експерт. Окупанти планують це зробити, щоб щоб прикрити потім наступ на Білий Колодязь у бік Великого Бурлука.

Читайте також: Ворожий БпЛА атакував Чугуївщину: виникла пожежа, постраждав чоловік (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
