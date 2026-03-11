Ворожий БпЛА атакував Чугуївщину: виникла пожежа, постраждав чоловік (фото)

11 березня вранці правоохоронці отримали повідомлення про влучання ворожого БпЛА типу “Герань-2” на території одного з населених пунктів Чугуївського району.

“Унаслідок удару пошкоджено дах ангара, один навантажувач та три трактори. На місці виникла пожежа”, – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Через обстріл постраждав чоловік 1972 року народження. Він отримав вибухові поранення, його шпиталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Нагадаємо, вранці 11 березня ворожий БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству в Харкові. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники підприємства, уточнювали в Харківській обласній прокуратурі. Три жінки – у важкому стані, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.