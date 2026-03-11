Live

Ворожий БпЛА атакував Чугуївщину: виникла пожежа, постраждав чоловік (фото)

Суспільство 16:11   11.03.2026
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА атакував Чугуївщину: виникла пожежа, постраждав чоловік (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

11 березня вранці правоохоронці отримали повідомлення про влучання ворожого БпЛА типу “Герань-2” на території одного з населених пунктів Чугуївського району.

“Унаслідок удару пошкоджено дах ангара, один навантажувач та три трактори. На місці виникла пожежа”, – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Через обстріл постраждав чоловік 1972 року народження. Він отримав вибухові поранення, його шпиталізували.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

удар по Чугуевщине
Фото: ГУНП в Харківській області
удар по Чугуевщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, вранці 11 березня ворожий БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству в Харкові. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники підприємства, уточнювали в Харківській обласній прокуратурі. Три жінки – у важкому стані, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
