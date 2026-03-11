Удар по Харкову 11 березня: у якому стані постраждалі (відео)
У лікарні перебувають шестеро постраждалих внаслідок обстрілу РФ по Харкову сьогодні, 11 березня.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, три жінки – у важкому стані.
“Троє чоловіків доставлені до хірургічного відділення, їхній стан – середньої тяжкості. Ще одного чоловіка після надання допомоги перевели на амбулаторне лікування”, – зазначив Синєгубов.
Люди отримали вибухові травми, розповів в. о. меддиректора з хірургічної допомоги ОКЛ Костянтин Лобойко.
“В когось пошкодження голови, в когось пошкодження хребта, в когось пошкодження м’яких тканин, в когось пошкодження грудної клітини. Важкі проходять обстеження, розміщаються з пошкодженнями першої величини і подаються до операційного лікування. А ті, в яких неважкі пошкодження, їм проводять обробку ран”, – сказав Лобойко.
Відео: Олег Синєгубов
Нагадаємо, вибух у Шевченківському районі Харкова пролунав 11 березня близько 08:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по приватному підприємству. За попередніми даними, загинули двоє людей, постраждали – семеро. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці “прильоту” виникла пожежа.
Читайте також: Синєгубов розповів про підприємство, яке атакувала РФ вранці
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лікарня, новини Харкова, Олег Синегубов, пострадалі, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Удар по Харкову 11 березня: у якому стані постраждалі (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2026 в 13:28;