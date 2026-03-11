Удар по Харкову 11 березня: у якому стані постраждалі (відео)

У лікарні перебувають шестеро постраждалих внаслідок обстрілу РФ по Харкову сьогодні, 11 березня.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, три жінки – у важкому стані.

“Троє чоловіків доставлені до хірургічного відділення, їхній стан – середньої тяжкості. Ще одного чоловіка після надання допомоги перевели на амбулаторне лікування”, – зазначив Синєгубов.

Люди отримали вибухові травми, розповів в. о. меддиректора з хірургічної допомоги ОКЛ Костянтин Лобойко.

“В когось пошкодження голови, в когось пошкодження хребта, в когось пошкодження м’яких тканин, в когось пошкодження грудної клітини. Важкі проходять обстеження, розміщаються з пошкодженнями першої величини і подаються до операційного лікування. А ті, в яких неважкі пошкодження, їм проводять обробку ран”, – сказав Лобойко.

Відео: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вибух у Шевченківському районі Харкова пролунав 11 березня близько 08:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що удар прийшовся по приватному підприємству. За попередніми даними, загинули двоє людей, постраждали – семеро. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що на місці “прильоту” виникла пожежа.