Синєгубов: у 90% антикорупціонери були неправі, сховати переплати – неможливо
Понад 90% публікацій у ЗМІ про можливі переплати на закупівлях будматеріалів для об’єктів у Харківській області не знайшли підтвердження, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про це він сказав на брифінгу, коментуючи публікацію проєкту Dozorro, що на будівництві підземної лікарні “Ковчег” у Харкові начебто можуть переплатити 207 мільйонів гривень, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.
«Понад 90% такої інформації не знайшло свого підтвердження. Не лише тих засобів, які ви назвали, а й інших, які постійно публікують щодо переплат на тому чи іншому напрямку», — наголосив Синєгубов.
Він запевнив, що все будівництво – під наглядом контролювальних та правоохоронних органів.
«Є відповідні експертні дослідження. Якщо там були переплати, то будуть кримінальні провадження, буде відповідальність, шкода, яка буде відшкодована. Тобто певна юридична процедура визначена повністю. Це, дійсно, дуже цінна для нас інформація, яка далі спонукає нас або звертатись до правоохоронних органів, або зазвичай правоохоронні органи вже під час будівництва порушують певні кримінальні провадження для того, щоб аналізувати ці всі процеси. Повірте, якщо дійсно будуть переплати, їх сховати просто неможливо», – заявив начальник ХОВА.
4 Березня 2026 в 18:00