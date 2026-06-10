Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом

Український воєнкор Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі написав, що напередодні над Харковом помітили дрон, який нарізав кола у пошуках цілі.

При цьому Цаплієнко припускає, що ним керував оператор.

“Над Харковом нарізав кола «шахед», який, судячи з його траєкторії, керувався оператором в режимі вільного полювання і обирав ціль серед цивільної забудови”, – додав воєнкор.

Відео: Андрій Цаплієнко/телеграм

Нагадаємо: під масованим повітряним ударом був Харків 10 червня. Міський ситуаційний центр нарахував 11 «прильотів» по двох районах: Шевченківському та Холодногірському. Атакували «шахедами». Численні влучання припали по багатоквартирних будинках. За оцінкою міського голови Ігоря Терехова, без загиблих цей наліт обійшовся дивом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: у лікарні з пораненнями – чотири людини, серед яких вагітна жінка. Ще в десятьох містян – гостра реакція на стрес, із них троє – діти. Руйнації значні. Пошкоджені 27 будинків, офісний центр і будівля одного з комунальних підприємств. Мер відзначив: розтрощений Саржин яр. Дісталося місцевому дерев’яному храму, вщент вигоріло кафе. Терехов наголосив: влучання вночі були або в житлові будинки, або поряд. На думку мера, так росіяни намагаються домогтися, щоб люди виїздили з Харкова.