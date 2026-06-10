Live

Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом

Події 07:17   10.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Український воєнкор Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі написав, що напередодні над Харковом помітили дрон, який нарізав кола у пошуках цілі. 

При цьому Цаплієнко припускає, що ним керував оператор.

“Над Харковом нарізав кола «шахед», який, судячи з його траєкторії, керувався оператором в режимі вільного полювання і обирав ціль серед цивільної забудови”, – додав воєнкор.

Відео: Андрій Цаплієнко/телеграм

Нагадаємо: під масованим повітряним ударом був Харків 10 червня. Міський ситуаційний центр нарахував 11 «прильотів» по двох районах: Шевченківському та Холодногірському. Атакували «шахедами». Численні влучання припали по багатоквартирних будинках. За оцінкою міського голови Ігоря Терехова, без загиблих цей наліт обійшовся дивом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: у лікарні з пораненнями – чотири людини, серед яких вагітна жінка. Ще в десятьох містян – гостра реакція на стрес, із них троє – діти.  Руйнації значні. Пошкоджені 27 будинків, офісний центр і будівля одного з комунальних підприємств. Мер відзначив: розтрощений Саржин яр. Дісталося місцевому дерев’яному храму, вщент вигоріло кафе.  Терехов наголосив: влучання вночі були або в житлові будинки, або поряд. На думку мера, так росіяни намагаються домогтися, щоб люди виїздили з Харкова.

Читайте також: 26 ударів за хвилини: по Харкову масовано били БпЛА (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ
На Харківщині за добу було 14 боїв: де штурмували ЗС РФ
10.06.2026, 08:15
“Дотримуємося протоколів безпеки”: в регіоні затримуються електрички
“Дотримуємося протоколів безпеки”: в регіоні затримуються електрички
10.06.2026, 07:35
Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом
Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом
10.06.2026, 07:17
26 ударів за хвилини: по Харкову масовано били БПЛА (оновлено)
26 ударів за хвилини: по Харкову масовано били БПЛА (оновлено)
10.06.2026, 05:44
Сьогодні 10 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 червня 2026: яке свято та день в історії
10.06.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
10.06.2026, 08:24

Новини за темою:

09.06.2026
За добу РФ обстріляла 30 населених пунктів області: Синєгубов про наслідки
09.06.2026
Понад 30 будівель пошкоджені в Шевченківському районі, зруйноване КП
09.06.2026
У Чугуєві вночі загинула вагітна жінка, у Харкові – постраждали діти
09.06.2026
Де ЗСУ відбивали атаки ворога, повідомили в Генштабі
09.06.2026
“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дрон, яким керував оператор у режимі вільного полювання, помітили над містом», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 07:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український воєнкор Андрій Цаплієнко у своєму телеграм-каналі написав, що напередодні над Харковом помітили дрон, який нарізав кола у пошуках цілі. ".