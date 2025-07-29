На хвилі протестів: харків’янам проведуть лікбез про НАБУ, САП та БЕБ
ГО “Харківський антикорупційний центр” відреагувало на народний інтерес до теми НАБУ та САП, що загострився після ухвалення в Україні закону, який обмежив можливості цих органів.
“Як показали попередні дні, молодь у Харкові дуже свідома та смілива. Тож, активна спільното, якщо вам бракує “бази” про НАБУ, САП, ви не розумієте, хто такі корупціонери та чому ці чорти страшні, чим займаються детективи Бюро і чому в українського суспільства до них теж є претензії, і чому реформа СБУ перезріла, а директора БЕБ все не призначають – велкам. ХАЦ відкритий до лікбезу“, – анонсували антикорупціонери.
Про своє бажання отримати інформацію про НАБУ, САП та БЕБ та в цілому про боротьбу з корупцією в Україні можна повідомити, заповнивши Google-форму.
“Просто маякніть нам про свою зацікавленість, і ми зберемось невеликою спільнотою у безпечному місці”, – запропонували в ХАЦ.
Також громадські активісти нагадали, що на 30 липня в Харкові планується наступна “зустріч” (простіше кажучи – акція протесту проти скандального закону, який ще не скасували).
Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу в другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент до документа внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”. Більшість народних депутатів — мажоритарників із Харківської області голосували за. До вечора в Україні почалися протестні акції, попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Невдовзі його опублікували також в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набув чинності 23 липня.
Читайте також: Як “протягували” правки проти НАБУ та САП – співавтор законопроєкту Бакумов
Наступного дня протести продовжилися та стали масовішими. А 24 липня Зеленський заявив, що погодив законопроєкт про незалежність САП та НАБУ. Верховну Раду збирають на засідання у четвер, 31 липня, щоб повернути НАБУ права.
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: антикоррупционеры, БЭБ, коррупция, НАБУ, новини Харкова, сап, ХАЦ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На хвилі протестів: харків’янам проведуть лікбез про НАБУ, САП та БЕБ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 14:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО “Харківський антикорупційний центр” відреагувало на народний інтерес до теми НАБУ та САП, що загострився після ухвалення в Україні закону, який обмежив можливості цих органів".