На хвилі протестів: харків’янам проведуть лікбез про НАБУ, САП та БЕБ

ГО “Харківський антикорупційний центр” відреагувало на народний інтерес до теми НАБУ та САП, що загострився після ухвалення в Україні закону, який обмежив можливості цих органів.

“Як показали попередні дні, молодь у Харкові дуже свідома та смілива. Тож, активна спільното, якщо вам бракує “бази” про НАБУ, САП, ви не розумієте, хто такі корупціонери та чому ці чорти страшні, чим займаються детективи Бюро і чому в українського суспільства до них теж є претензії, і чому реформа СБУ перезріла, а директора БЕБ все не призначають – велкам. ХАЦ відкритий до лікбезу“, – анонсували антикорупціонери.

Про своє бажання отримати інформацію про НАБУ, САП та БЕБ та в цілому про боротьбу з корупцією в Україні можна повідомити, заповнивши Google-форму.

“Просто маякніть нам про свою зацікавленість, і ми зберемось невеликою спільнотою у безпечному місці”, – запропонували в ХАЦ.

Також громадські активісти нагадали, що на 30 липня в Харкові планується наступна “зустріч” (простіше кажучи – акція протесту проти скандального закону, який ще не скасували).

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу в другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент до документа внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”. Більшість народних депутатів — мажоритарників із Харківської області голосували за. До вечора в Україні почалися протестні акції, попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Невдовзі його опублікували також в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набув чинності 23 липня.

Наступного дня протести продовжилися та стали масовішими. А 24 липня Зеленський заявив, що погодив законопроєкт про незалежність САП та НАБУ. Верховну Раду збирають на засідання у четвер, 31 липня, щоб повернути НАБУ права.