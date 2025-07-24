Зеленський заявив, що погодив законопроєкт про незалежність САП і НАБУ

Законопроєкт сьогодні вже буде у Верховній Раді, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання», – заявив президент України.

Він наголосив, що новий законопроєкт матиме реальні інструменти, допоможе уникнути російських зв’язків і забезпечить незалежність НАБУ та САП.

Також цей законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт №12414 про зміни до Кримінального процесуального кодексу у другому читанні. У Національному антикорупційному бюро зробили заяву, що в останній момент у документ внесли правки, які “фактично знищують незалежність НАБУ та САП і підпорядковують їхню діяльність генпрокурору”.

Більшість народних депутатів – мажоритарників із Харківської області голосували “за”.

До вечора в Україні розпочалися протестні акції: наймасовіші – у Києві, Львові та Івано-Франківську. Але й у Харкові група громадян вийшла із плакатами проти закону до стін мерії.

Попри це ближче до півночі 22 липня Володимир Зеленський все ж таки підписав законопроєкт №12414. Незабаром його опублікували й в офіційному виданні Верховної Ради “Голос України”. Таким чином, він офіційно набрав чинності 23 липня.