Затримання ексміністра енергетики при перетині кордону підтвердило НАБУ
Фото: mev.gov.ua
Ексміністра енергетики затримали 15 лютого під час перетину кордону у межах справи «Мідас», повідомили у Національному антикорупційному бюро.
“Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду”, – йдеться у публікації.
НАБУ не називає ім’я затриманого, але раніше “Українська правда” з посиланням на співрозмовника у політичних колах повідомила про затримання Германа Галущенка – міністра енергетики з 2021 по 2025 рік.
Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування масштабних розкрадань в енергетиці під назвою “Мідас”. За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав із України.
