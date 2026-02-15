Затримання ексміністра енергетики при перетині кордону підтвердило НАБУ

Ексміністра енергетики затримали 15 лютого під час перетину кордону у межах справи «Мідас», повідомили у Національному антикорупційному бюро.

“Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду”, – йдеться у публікації.

НАБУ не називає ім’я затриманого, але раніше “Українська правда” з посиланням на співрозмовника у політичних колах повідомила про затримання Германа Галущенка – міністра енергетики з 2021 по 2025 рік.

Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування масштабних розкрадань в енергетиці під назвою “Мідас”. За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав із України.