“Часу до весни немає” – Зеленському нагадали його гасло “саджати будемо”

Політика 10:10   12.11.2025
Севгіль Мусаєва
головна редакторка "Української правди"
"Часу до весни немає" – Зеленському нагадали його гасло "саджати будемо"

На четвертому році війни бачити такий цинізм і жадібність огидно. Це не просто корупція, це моральне виродження системи, яка мала б захищати людей, а натомість паразитує на війні. Мені пишуть і питають, чи найкращий зараз час для таких викриттів. Я відповім лише одне: мовчання — це співучасть. Лише правда здатна вилікувати країну, навіть якщо вона болюча. Тепер слово за владою. Потрібні не обіцянки, а дії: відставки та відповідальність. Кожен день зволікання — удар по довірі, а без довіри держава не витримає. І політику, який прийшов до влади з гаслом “Весна прийде — саджати будемо (у тому числі друзів)”, сьогодні хочеться сказати лише одне: часу до весни немає.

Автор: Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди"
