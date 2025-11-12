“Часу до весни немає” – Зеленському нагадали його гасло “саджати будемо”
На четвертому році війни бачити такий цинізм і жадібність огидно. Це не просто корупція, це моральне виродження системи, яка мала б захищати людей, а натомість паразитує на війні. Мені пишуть і питають, чи найкращий зараз час для таких викриттів. Я відповім лише одне: мовчання — це співучасть. Лише правда здатна вилікувати країну, навіть якщо вона болюча. Тепер слово за владою. Потрібні не обіцянки, а дії: відставки та відповідальність. Кожен день зволікання — удар по довірі, а без довіри держава не витримає. І політику, який прийшов до влади з гаслом “Весна прийде — саджати будемо (у тому числі друзів)”, сьогодні хочеться сказати лише одне: часу до весни немає.
Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: галущенко, Зеленський, корупція, миндич, скандал, украинская правда;
Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 10:10;